Enna: “Il mondo dopo la pandemia”, webinar organizzato dai Giovani Democratici

Com’è cambiato il mondo? Quali le sfide per i progressisti, quali le prospettive per i giovani? Questi gli argomenti di un webinar dal titolo “Il mondo dopo la pandemia. Ricostruire nel Caos” previsto per lunedì 17 maggio alle ore 18 organizzato dalla federazione provinciale dei Giovani Democratici di Enna, a cui hanno collaborato anche giovani democratici provenienti da altre federazioni del Sud Italia. L’iniziativa vedrà due tavoli virtuali di discussione, le cui introduzioni saranno a cura di Lillo Colaleo e di Francesca Millauro. Ospiti Anthony Emanuele Barbagallo, segretario regionale PD Sicilia, e Massimo D’Alema, presidente di ItalianiEuropei.

“Un’iniziativa di altissimo livello che rende onore ad una tradizione politica importante – dice Giuseppe Seminara, vice commissario regionale dei Giovani Democratici Sicilia -. Credo che questa sia l’occasione per fare elaborazione politica, analizzare il presente e costruire una proposta per il futuro che possa partire da un punto di vista generazionale”.