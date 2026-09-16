Enna, il miracolo delle radici: un post su Facebook fa ritrovare una famiglia dopo generazioni

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Ci sono incontri che sembrano scritti dal destino. Quello avvenuto nei giorni scorsi è uno di questi, raro e difficile da spiegare con la sola casualità. È accaduto a Enna, dove il ritorno di Eva-Ana Nagy, di origini ennesi ma residente nel Michigan insieme al compagno Tom, si è trasformato in un incontro familiare profondamente emozionante.

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È bastato un post su facebook, dedicato a Enna e pubblicato da “You, Me and Sicily”, realtà creata da Eszter Vajda e Alfred Zappalà, che si occupa di tour consulting e realizzazione di esperienze siciliane personalizzate. Tra i commenti a quel post nasce l’incontro virtuale tra Eva-Ana e Marta Cannizzo, guida turistica ennese.

All’inizio sono soltanto parole. Poi arrivano foto, riferimenti agli antenati e ricordi di famiglia. Marta ed Eva iniziano a mettere insieme quei piccoli frammenti che, separatamente, sembrano quasi insignificanti. Fino alla scoperta. Sono cugine.

Due donne che non si sono mai incontrate, divise dall’oceano e da generazioni di storia familiare, appartengono allo stesso albero genealogico. Ed è proprio questa scoperta a cambiare il significato del viaggio di Eva ad Enna.

Eva torna in Sicilia per la seconda volta insieme al compagno Tom. Questa volta, però, non arriva solo per cercare le proprie radici: arriva sapendo che quelle radici hanno un volto.

Marta, che di professione accompagna anche le persone alla scoperta di Enna e delle loro origini, si ritrova così dentro la storia che normalmente racconta agli altri. Una coincidenza già straordinaria, alla quale se ne aggiunge un’altra. Anche il direttore di EnnaLive, Filippo Occhino, scopre infatti di essere cugino di Eva-Ana. La storia della famiglia americana diventa una storia profondamente ennese.

Eva e Tom iniziano a percorrere Enna attraverso i luoghi più significativi della città: il Castello di Lombardia, il Duomo e l’antico quartiere di Valverde. Ma è proprio a Valverde che il viaggio assume un significato diverso. È lì che hanno vissuto gli antenati di Eva-Ana. È lì che la storia familiare ha lasciato le sue tracce più concrete. Eva entra persino nella casa degli antenati. Per un momento, il passato non è più soltanto una fotografia o un nome scritto su un documento. Diventa uno spazio reale, fatto di porte, strade, muri e luoghi un tempo attraversati dalla sua famiglia.

A ricomporre i frammenti di questa memoria familiare ci sono fotografie, racconti e ricordi custoditi nel tempo. Un lavoro prezioso portato avanti anche da Maria Di Dio Randazzo, insieme agli altri familiari incontrati da Eva: Rosa, Giulia e Giusi Occhino, Antonio Cannizzo, Agata Millunzi, Claudio Signorini, Filippa e Giusy Severino, Emanuele e Samuele Di Dio Randazzo, che con affetto hanno accolto e abbracciato la nuova cugina.

Il viaggio di Eva e Tom continua. Entrano anche nella vita e nelle tradizioni di Enna, vivendo due momenti particolarmente significativi: la chiusura della Madonna de’ Carusi e la festa del Santissimo Crocifisso di Papardura.

A Papardura visitano le grotte, la chiesa e la sagrestia, rimanendo profondamente colpiti dalla bellezza e dall’atmosfera del luogo. Conoscono anche una delle tradizioni gastronomiche legate alla festa: le cudduredde, che vengono loro donate, insieme al tradizionale biscotto accompagnato dal caffè. Sono piccoli gesti, ma hanno il valore delle cose autentiche. Perché per Eva quella non è più soltanto la città dei suoi antenati. È una città che, attraverso le persone che incontra, comincia a diventare anche sua.

Eva-Ana racconta con emozione il significato della sua seconda visita: “Questa è la mia seconda volta qui a Enna. La prima volta non sapevo cosa stessi guardando o cosa stessi cercando. Avere oggi ritrovato Marta mi ha aiutata, perché mi ha dato tante informazioni e mi sento così fortunata di averla conosciuta, così come di aver conosciuto gran parte della mia famiglia a Enna. Questo ha reso la mia nuova esperienza molto più ricca e bella, perché mi ha davvero riconnesso alla famiglia, agli antenati, a dove vivevano e camminavano. È stata un’esperienza bellissima”.

Ed è forse proprio qui che si trova il senso più profondo di questa storia. Un post su Facebook, una conversazione nata quasi per caso, alcune foto e una serie di coincidenze hanno riaperto una porta rimasta chiusa per generazioni. Dall’altra parte dei cugini, una casa, fotografie, ricordi, tradizioni. È questo che rende il viaggio di Eva-Ana Nagy qualcosa di più di un semplice ritorno alle origini.

È difficile chiamarlo soltanto caso. Forse è quella strana forma di destino che non si annuncia, non fa rumore. Tante piccole coincidenze che, una dopo l’altra, hanno attraversato il tempo e l’oceano fino a far incontrare persone che, forse, si stavano cercando senza saperlo.

E così Eva è tornata a Enna per ritrovare le proprie radici. Ma è stato il destino, attraverso una lunga catena di coincidenze, a far ritrovare una famiglia.