Enna: “Il Meglio Tempo” di Enzo Barnabà presentato a Hennaion

Presentato lunedì pomeriggio ad Hennaion, la biblioteca degli autori ennesi, in una sala attenta e gremita Il Meglio Tempo. 1893, la rivolta dei Fasci nella Sicilia interna di Enzo Barnabà, edito da Infinito edizioni nel giugno 2022. Il testo, una riedizione riveduta e ampliata rispetto alle precedenti e con la prefazione di Fausto Carmelo Nigrelli, fa il punto sul fenomeno delle rivolte dei Fasci siciliani alla fine dell’Ottocento nella Sicilia dell’entroterra. A presentarlo, dopo una introduzione del Prof. Enzo Cimino, lo storico Prof. Franco Amata, che ha definito Il Meglio Tempo “il punto di arrivo di una riflessione lunga e profonda, che ci offre un quadro ancora più puntuale, documentato, convincente di quegli anni straordinari, che hanno segnato un fondamentale momento di svolta nella storia moderna di Valguarnera, di Pietraperzia, di Assoro e di molti altri centri grandi e piccoli della Sicilia del latifondo e delle zolfare”.

L’autore ha voluto poi approfondire il Fascio di Enna e alcuni aspetti socio-culturali legati a quel particolare quadro storico nella provincia ennese. Spazio anche alle letture di passi scelti dal testo da una Elisa Di Dio in splendida forma, che ha ricordato, da docente, l’importanza di far conoscere agli studenti delle nuove generazioni la storia locale e il passato, in una sua narrazione quanto più vicina al vero storico.

Del resto il mestiere dello storico è tanto affascinante quanto complesso, ricorda il Prof. Amata citando lo storico Edward H. Carr che diceva “si suol dire che i fatti parlano da soli: ma ciò è, ovviamente, falso. I fatti parlano soltanto quando lo storico li fa parlare”.