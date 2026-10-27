Enna, il medico Rosario Colianni pubblica il libro “100 Erbe Curative”

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Esce in libreria “100 Erbe Curative”, il nuovo libro del medico ennese Rosario Colianni, pubblicato da Maurizio Vetri Editore. Il volume esplora il mondo vegetale, offrendo ai lettori informazioni e suggerimenti sull’utilizzo delle erbe medicinali, o officinali, impiegate fin dall’antichità per le loro proprietà terapeutiche e ancora oggi utilizzate anche in ambito farmaceutico.

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Combinando i rimedi della tradizione con le conoscenze scientifiche, l’autore spiega come riconoscere le diverse piante, quando e come utilizzarle e quali precauzioni adottare. Ogni scheda contiene una descrizione della pianta, delle sue proprietà terapeutiche, delle preparazioni officinali in cui viene impiegata e delle eventuali controindicazioni.

Molte delle erbe trattate crescono spontaneamente e sono diffuse in diverse parti del mondo. Il legame tra piante e salute ha infatti origini antichissime, come testimonia l’utilizzo delle erbe medicinali da parte dell’uomo fin dalle prime civiltà.

“100 Erbe Curative” si presenta come un manuale divulgativo, ricco di informazioni, ricette e indicazioni pratiche per la preparazione di rimedi a base di erbe, con particolare attenzione anche ai rischi legati a un utilizzo improprio. Il testo prende in esame un’ampia varietà di piante, comprese quelle meno conosciute, illustrandone benefici, limiti e possibili controindicazioni.

Il volume, di 225 pagine e dal costo di 18 euro, può essere ordinato in qualsiasi libreria, anche online. A Enna è già disponibile presso l’edicola di Francesco Monaco, in viale Diaz. È inoltre possibile richiederlo senza spese di spedizione attraverso il sito della casa editrice mauriziovetrieditore.com.