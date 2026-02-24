Enna: il M5S avvia il confronto sulle amministrative e lavora a un documento programmatico

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di domenica il Movimento 5 Stelle di Enna si è riunito per fare il punto sulle prossime elezioni amministrative. All’incontro hanno partecipato il coordinatore regionale Nuccio Di Paola e la coordinatrice provinciale Rosalba D’Accorso.

Il M5S è impegnato nella definizione di una squadra di persone «pronte a mettere le proprie competenze al servizio della collettività ed offrire una proposta credibile, pragmatica e alternativa all’attuale amministrazione». Al centro della riunione vi è stata l’elaborazione di un documento programmatico da presentare alla città, «una progettualità che guardi al futuro di Enna con determinazione e coraggio».

Durante l’incontro è stata sottolineata «l’imprescindibile e prioritaria definizione dei temi, di proposte necessarie a rispondere ai bisogni della collettività, volte a migliorare la qualità di vita dei cittadini e delle cittadine ennesi». Il Movimento ha inoltre espresso l’intenzione di costruire «un percorso aperto e partecipato» capace di «invertire la rotta rispetto al declino economico e sociale degli ultimi anni», proponendo «soluzioni concrete e perseguibili» e politiche orientate al benessere collettivo.

Il documento programmatico, una volta definito, sarà presentato alla città e sottoposto «alle forze politiche, civiche e dell’associazionismo che vorranno sostenere i nostri valori, sposare e portare avanti il nostro progetto di rinascita e sviluppo per Enna», in «netta discontinuità con l’amministrazione attuale» e tenendo conto «dei possibili scenari politici e delle prospettive di coalizione che potrebbero determinarsi all’interno dell’area del centro-sinistra».