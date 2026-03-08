Enna: il Lincoln vola alle finali nazionali delle Olimpiadi della Cultura

IIS Lincoln di Enna olimpiadi della cultura
Grande soddisfazione per l’IIS Lincoln di Enna, guidato dalla dirigente Maria Concetta Messina: gli studenti si sono distinti nella fase interregionale delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, conquistando l’accesso alla finale nazionale.

La competizione, che coinvolge ogni anno migliaia di studenti provenienti da tutta Italia, mette alla prova conoscenze, capacità di ragionamento e talento creativo. Durante la fase interregionale, svoltasi ieri proprio a Enna, la squadra del Lincoln, accompagnata dalle docenti Francesca Calcagno e Alda Di Dio, ha dimostrato preparazione, spirito di squadra e passione per la cultura, riuscendo a superare le diverse prove previste.

Protagonista di questo risultato è la squadra “Nodo logico”, composta da Flavio Colitti, capitano del team, insieme a Roberta Di Prima, Giuseppe Lucchese, Martina Caruso, Gabriele Seminara e Michelangelo Fazzi. I sei studenti hanno affrontato la competizione con determinazione, dimostrando affiatamento e buone capacità nelle diverse prove culturali.

La squadra del Lincoln è inoltre l’unica rappresentante della città di Enna ad aver conquistato l’accesso alla finale nazionale, un traguardo significativo per la comunità scolastica e cittadina. Docenti e compagni di scuola hanno seguito con entusiasmo il percorso della squadra, orgogliosi di vedere il nome dell’istituto tra quelli che rappresenteranno la Sicilia nella fase finale.

Le finali si terranno a Tolfa, dove le migliori squadre d’Italia si confronteranno in nuove prove culturali e creative. Per i ragazzi del Lincoln sarà un’occasione per mettere ancora una volta alla prova il proprio talento e vivere un’esperienza formativa.

L’Istituto si congratula con gli studenti per l’impegno e la determinazione dimostrati. La qualificazione è motivo di orgoglio per la scuola e testimonia come la passione per lo studio e la cultura possa portare a risultati importanti.

