Enna: il Lincoln ospita la tappa finale del tour di “Sigonella, quarant’anni dopo”

Venerdì 5 dicembre, alle ore 17.30, ad Enna, presso l’Auditorium dell’Istituto “Abramo Lincoln”, si terrà l’evento conclusivo del Book Talk 2025 legato alla presentazione del libro “Sigonella, quarant’anni dopo. L’ora che manca alla storia” di Paolo Garofalo e Salvo Fleres, pubblicato da Officina della Stampa.

A dialogare con l’autore saranno lo storico Andrea Micciché dell’Università Kore di Enna e la giornalista Tiziana Tavella, presidente di Assostampa Sicilia.

«Dopo un giro di 27 città, concludere proprio nella mia Enna diventa qualcosa di speciale. Racconterò insieme allo storico Andrea Micciché e alla giornalista Tiziana Tavella, di quella notte del 1985 in cui alcuni italiani, dai sottoufficiali VAM Pippo Gumina e Mario Passaro ai leader come Giulio Andreotti e Bettino Craxi, ci resero orgogliosi di essere italiani», spiega Paolo Garofalo.

La presentazione rappresenta l’ultima tappa di un percorso che ha attraversato numerose città italiane e che si conclude simbolicamente ad Enna, città natale di uno degli autori, dove ha ricoperto anche la carica di sindaco.