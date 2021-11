Enna: il Lincoln ospita la STMicroelectronics

Venerdì scorso le classi del settore telecomunicazioni e informatica dell’Istituto Lincoln di Enna, dirigente Angelo Di Dio, sono state coinvolte in un corso di formazione e informazione con la STMicroelectronics di Catania tenuto dall’ing. G. Vitale. E’ stata un’occasione per illustrare le opportunità offerte dall’importante società ai giovani studenti che si apprestano a intraprendere il percorso di PCTO (percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento) proprio con la ST, l’esperienza del summer job o a completare il loro percorso scolastico e ad approcciarsi da subito al mondo del lavoro o a quello universitario.

Il Lincoln aveva già conosciuto il colosso mondiale qualche mese fa, quando l’azienda, in piena politica di rinnovamento per tenere a passo le proprie apparecchiature elettroniche con le più recenti tecnologie, aveva donato beni strumentali rinnovati agli istituti tecnici del territorio siciliano, così da modernizzare i loro laboratori elettronici e informatici, e aveva inserito in tale progetto proprio l’istituto ennese.

Oggi come allora tale collaborazione è stata possibile anche grazie all’interessamento del prof. Muscarà, che sottolinea come “ciò segni un ulteriore salto di qualità verso un’alleanza strategica in uno dei settori cruciali per le linee di sviluppo previste nei prossimi anni. Avendo come fulcro la ricerca innovativa nell’elettronica, questo accordo crea ulteriori opportunità per i nostri studenti in discipline tecnologiche particolarmente qualificate e mettendone i risultati in comune con S.T.”.

Il progetto è stato proposto come attività innovativa e integrativa, perché ha rappresentato un’opportunità di implementazione di competenze professionali e di esplorazione di ambiti ed attività connesse al proprio profilo di studi.