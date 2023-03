Enna: il Lincoln ospita il Geopark Rocca di Cerere

Venerdì scorso nell’auditorium del Lincoln di Enna alcune classi del biennio dell’indirizzo agrario hanno incontrato gli esperti del Geopark Rocca di Cerere. L’incontro, coordinato dalla docente Angela Vicari, ha permesso agli alunni di conoscere i risultati delle attività di ricerca e valorizzazione di alcune specie vegetali, come asparago, cappero, origano e rosa canina. Lo scopo del progetto è aumentare la multifunzionalità e la diversificazione delle produzioni agricole in aree rurali marginali in Sicilia e in Tunisia, attraverso la valorizzazione di specie vegetali autoctone che hanno un grande valore nutraceutico anche per la salute, collegando ricercatori, agricoltori e imprese operanti nei settori legati all’industria agroalimentare.

PUBBLICITÀ

Grande interesse è stato mostrato dagli allievi che hanno rivolto domande riguardo all’iter della produzione, trasformazione e utilizzo di questi prodotti nelle varie attività, da quella agroalimentare a quella cosmetica.

Ancora una volta, ha ricordato il dirigente Angelo Di Dio, la scuola insegna a far impresa valorizzando il proprio territorio e formando nuove professionalità.