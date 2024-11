Enna: il Liceo Scientifico Farinato si mobilita per difendere l’autonomia scolastica

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa degli alunni e del personale ata e docente del Liceo Scientifico Pietro Farinato di Enna.

I docenti ed il personale Ata del Liceo Scientifico ”P. Farinato” di Enna continuano la loro battaglia in difesa dell’autonomia scolastica in nome del diritto allo studio e del rispetto della legalità e di quanto esplicitamente previsto dalla normativa. Sostenendo la richiesta degli alunni, il personale, a decorrere da giorno 13 ha stabilito di organizzare forme di cogestione attraverso la realizzazione di laboratori didattici e formativi aperti ai 470 alunni del Liceo.

Nella giornata di mercoledì 13 novembre, una delegazione costituita dalla rappresentanza dei docenti, del personale ata e degli studenti alle h. 11 sarà ricevuta dal Sindaco della città per un confronto sulla posizione, ancora una volta incomprensibile, del primo cittadino e del suo delegato in seno alla Conferenza Provinciale svoltasi in data 5 novembre.

Inoltre si sta organizzando un momento di incontro con in genitori, che avrà luogo il 13 novembre alle h. 15, presso i locali dell’Istituto per condividere con loro le ragioni della battaglia su una decisione che impoverirebbe ed umilierebbe ancora una volta il nostro territorio.

In merito alle decisioni condivise dal personale e dagli studenti si svolgerà nei prossimi giorni una manifestazione cittadina di sensibilizzazione verso un’emergenza che, il personale ripete, non riguarda solo la scuola, ma tutto il territorio.