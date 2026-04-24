Enna: il Kiwanis Club dedica un incontro al rapporto tra natura e benessere psicologico

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In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il Kiwanis Club di Enna ha organizzato un incontro dedicato al legame tra natura e benessere psicologico.

La presidente Mariapia Pavone ha ribadito l’impegno del club sui temi ambientali e sociali, mentre lo psicologo Filippo Borrello ha illustrato i benefici della garden therapy, evidenziandone l’efficacia nella riduzione dello stress e nella promozione dell’inclusione.

L’iniziativa ha sottolineato il valore degli spazi verdi come luoghi di cura, relazione e qualità della vita, concludendosi con un partecipato dibattito.