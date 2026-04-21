Enna: il Kiwanis Club celebra la 48ª Charter

4 ore ago
Kiwanis Club di Enna
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Il Kiwanis Club di Enna ha celebrato la 48ª Charter presso l’Hotel Garden, in un clima di partecipazione ed emozione che ha confermato il forte senso di appartenenza e l’impegno verso i valori dell’associazione.

La Presidente Mariapia Pavone ha aperto la cerimonia sottolineando come l’evento rappresenti non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per rinnovare i principi di servizio e solidarietà.

Presenti numerose autorità kiwaniane, tra cui il Governatore Basilio Valente, il Governatore eletto Nunzio Spampinato, il Luogotenente Governatore Gaetano Vermiglio e il Tesoriere Carlo Assenza. Accolto con entusiasmo anche il Luogotenente Governatore eletto Guido Spampinato.

Nel corso della serata sono stati consegnati riconoscimenti a Ilenia Petracalvina e Pierelisa Rizzo per il loro impegno. Un ringraziamento speciale è stato rivolto allo staff organizzativo e a tutti i soci, il cui contributo rappresenta la forza del Club.

“La Charter – dichiara la presidente Mariapia Pavone – si è confermata così un momento di memoria, condivisione e progettualità, orientato a costruire il futuro nel segno dei valori kiwaniani”.

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