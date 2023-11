Enna: il “Jukebox delle Parole” approda al Garage Arts Platform

PUBBLICITÀ

Preziosa Salatino porta sabato alle ore 21 al Garage Arts Platform di Enna il suo “Juke-Box delle Parole”. La serata è organizzata in collaborazione con il Teatro Atlante di Palermo (ingresso 5-4 euro con tessera garage 23-24).

IL “Juke-Box delle Parole” è una performance interattiva in cui gli spettatori hanno la possibilità di scegliere, come si faceva con i brani musicali di un juke-box, fra diversi argomenti. Ad ogni argomento è associata una poesia o un racconto che viene recitato al pubblico in un clima di intimità ed empatia. La drammaturgia quindi non è fissata. Saranno gli spettatori a stabilire il ritmo e la scaletta della serata.

Preziosa Salatino è regista, attrice, autrice e formatrice teatrale. Calabrese d’origine, palermitana per convinzione, ha studiato a Roma formandosi con diversi maestri di teatro e narrazione. Dal 2006 dirige assieme a Emilio Ajovalasit il Teatro Atlante prendendo parte a tutte le produzioni della compagnia. Come formatrice conduce laboratori teatrali per tutte le età, ha lavorato in scuole di ogni ordine e grado e presso la Casa di Reclusione Ucciardone. E’ operatrice di Teatro dell’Oppresso e utilizza questa metodologia in diversi ambiti sociali. Al lavoro teatrale associa da sempre la passione per la scrittura e la poesia. E’ ideatrice del format “Poesie Gratis” giunto alla sua decima edizione. Ha pubblicato assieme a Giuseppe Di Vincenzo la raccolta di poesie “64 anni” e con lui dirige il festival di poesia performativa P/ATTO – Poesia in Azione.