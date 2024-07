Enna: il Gruppo Post-Carbone si esibisce al Garage Arts Platform

PUBBLICITÀ

Il Garage Arts Platform ospiterà venerdì alle 21 la performance “Dispositivo Notturno N°5” del Gruppo Post-Carbone, composto da sei performer da diverse parti della Sicilia, con diversi background ed esperienze artistiche: Gaetano Giunta, Alessandra Schio, Ilario Floresta, Alberto Spadaro, Stefania Manzo e Santo Alì.

Post carbone è un gruppo teatrale che nasce con il desiderio di un teatro dove la vitalità creatrice e il sensibile sono al centro dell’interesse comune: condividere un’esperienza teatrale con un pubblico coinvolto nelle emozioni che gli attori cercano di convocare, il gioco del divenire altro.

“Dispositivo Notturno N°5” è prodotto in collaborazione con Pink Carpet Studio di Fraginesi. Una replica si terrà domenica al Giardino delle Belle a Butera.

I posti per la serata in garage (ingresso libero con tessera 23-24 in Via Leonardo da Vinci 2, Enna Bassa) sono limitati per esigenza dello spettacolo e si consiglia dunque la prenotazione (+39 392 7567984, Gaetano).