Enna. Il grido d’allarme di CNA: “Che senso ha lasciar morire le nostre imprese?”

“Quello che istituisce la zona arancione ‘a prescindere’ fino al 30 è un decreto durissimo, con conseguenze pesantissime su settori vitali per l’economia italiana e per il tessuto produttivo locale fatto di PMI”. Così il commento della CNA ennese attraverso un comunicato congiunto del Presidente Filippo Scivoli e del Segretario Stefano Rizzo.

“Un decreto – prosegue il comunicato – che non è accompagnato da ristori economici e che segna in modo inequivocabile la distanza tra il Palazzo e la sopravvivenza di imprenditori e imprese. Ancora si aspettano i miseri aiuti del decreto sostegni. Ancora aspettiamo risposte sulle modifiche proposte in termini di adeguamento dell’aiuto economico e di allargamento ad altre fasce di imprese anch’esse duramente colpite – continua il comunicato di CNA -. Forse invece di far sprofondare nel dramma migliaia e migliaia di imprese per l’attesa impennata dei contagi nel periodo pasquale sarebbe più opportuno inasprire le limitazioni. Le imprese baratterebbero volentieri qualche visita ai parenti e alle seconde case in meno per poter contare su qualche giorno di riapertura in più. Se il quadro epidemiologico lo consente, è assurdo chiudere preventivamente fino al 30 aprile. La ristorazione, il turismo, l’artigianato artistico, i trasporti e tanti altri settori in queste ore lo hanno detto chiaramente: molte aziende sono già ‘morte’ e appena finita questa fase chiuderanno. Così, appena si normalizzerà la situazione e finiranno ristori e cassa integrazione non assisteremo a nessuna rinascita ma assisteremo inermi alla chiusura del tessuto economico del paese. Cos’altro deve succedere per capirlo? Non vi rendete conto che il “decreto sostegno” è insufficiente e terribilmente in ritardo? Dopo tutti gli sforzi per sopravvivere fino a oggi che senso ha lasciar morire le nostre imprese?”.