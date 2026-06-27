Enna, il Grest di Sant’Anna apre con 400 partecipanti e il tema “Bomba di Pace”

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Si è conclusa la prima settimana dell’ottava edizione del Grest della Parrocchia Sant’Anna ad Enna, un’esperienza che ha trasformato gli ampi spazi della comunità parrocchiale in una vera e propria cittadella dell’educazione.

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Ogni mattina 400 bambini, preadolescenti, adolescenti e animatori popolano la loggia della chiesa e il capo “Pregadio”, dando vita a una comunità gioiosa che condivide tempo, relazioni ed esperienze significative.

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Il tema scelto per quest’anno, “Bomba di Pace”, nasce come risposta educativa alla drammatica realtà dei conflitti che segnano il nostro tempo. Un messaggio forte che invita le nuove generazioni a diventare artigiani di pace, imparando ogni giorno il rispetto, la gentilezza, la cura dell’altro, il dialogo e la collaborazione.

La settimana è stata scandita da giochi, attività sportive, tornei, laboratori e sfide tra squadre, sempre accompagnati da parole chiave che hanno guidato il percorso educativo.

Il Grest continua così a rimanere fedele alla sua vocazione originaria, quella di offrire ai ragazzi un ambiente sano e coinvolgente durante il periodo estivo, nel quale divertirsi, crescere e costruire relazioni autentiche.

«Ho sempre privilegiato questa dimensione aggregativa – afferma il parroco, don Giuseppe Fausciana – perché è nello stare insieme che si educa davvero. Oggi i nostri ragazzi vivono spesso esperienze individuali, mediate dagli schermi. Il Grest restituisce loro il valore della presenza, dell’incontro, della condivisione e della responsabilità reciproca. Ridurre, anche solo per alcune ore al giorno, l’utilizzo del cellulare significa restituire spazio alla fantasia, al movimento, alla comunicazione diretta e alla capacità di costruire amicizie vere.»

Soddisfazione viene espressa anche dal gruppo organizzatore, formato da Giovanni Savoca, Mattia Diliberto, Umberto Musto, Alessandro Alaimo, Filippo Navarra e Mario Mazza, che sottolinea il clima di entusiasmo vissuto in questi primi giorni: «La partecipazione dei bambini e delle famiglie è la conferma che il Grest rappresenta ormai un punto di riferimento per il territorio. Vedere i ragazzi giocare, sorridere e crescere insieme è il risultato più bello del nostro impegno. Continueremo nelle prossime settimane con lo stesso entusiasmo, certi che la pace si costruisca anzitutto attraverso relazioni sane, gesti semplici e una comunità che sa prendersi cura dei propri figli.»

Quest’anno, l’associazione”Piccole Mani” di Marinella Barbagallo, Ilenia Navarra e Angela Manuli organizzano il Musical che sarà proposto nei giorni di preparazione alla festa di Sant’Anna.