Enna: il Gip si dichiara incompatibile, fissata nuova udienza per la giornalista Rizzo

È fissata per il prossimo 18 febbraio l’udienza davanti al Gip per la giornalista Pierelisa Rizzo, denunciata dal sacerdote Giuseppe Rugolo per diffamazione a mezzo stampa e diffusione di atti procedurali in seguito alla pubblicazione di un post sui social relativo alla vicenda giudiziaria del sacerdote. Oggi era prevista l’udienza in seguito all’opposizione dei legali di Rugolo all’archiviazione della Procura di Enna, ma il Gip Michele Ravelli si è dichiarato incompatibile rispetto a precedenti provvedimenti assunti nel medesimo procedimento. Pertanto, è stata fissata una nuova udienza per il 18 febbraio davanti a un altro Gip.

Il prossimo 1 ottobre si terrà un’altra udienza per la Rizzo, insieme al direttore della testata online Enna Live Filippo Occhino, in merito a un’altra denuncia del sacerdote. Anche in questo caso la Procura si è espressa per l’archiviazione ma i legali di Rugolo si sono opposti.