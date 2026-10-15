Enna, il geologo Patrinicola presenta il saggio sui luoghi del ratto di Proserpina

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Sabato 17 ottobre alle 17.30, all’Urban Center di Enna sarà presentato il saggio “Considerazioni geomorfologiche sui luoghi del ratto di Proserpina” del geologo Francesco Paolo Patrinicola, edito da Euno Edizioni. A dialogare con l’autore sarà l’archeologo Paolo D’Angelo, che approfondirà i contenuti del volume e il rapporto tra gli studi geologici, le evidenze archeologiche e i luoghi legati al mito di Kore-Proserpina.

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Il saggio concentra l’attenzione in particolare sul sito indigeno di Cozzo Matrice e sulla relazione tra la morfologia naturale del territorio e le testimonianze materiali, proponendo elementi di riflessione sull’interpretazione dei luoghi tradizionalmente collegati al mito del rapimento di Kore.

«Il saggio di Patrinicola mi ha conquistato dal primo momento, non soltanto per la lucidità narrativa con cui l’autore affronta i suoi argomenti, ma soprattutto per la levatura scientifica delle sue ricerche che, in oltre mezzo secolo di storia, hanno raccolto indizi preziosi finora inediti», scrive Paolo D’Angelo.

Secondo l’archeologo, «lo studio geologico di Patrinicola è senza dubbio il più prezioso contributo all’archeologia in riferimento al sito indigeno di Cozzo Matrice. La correlazione fra morfologia naturale ed evidenze materiali costituisce il principale presupposto a nuove ipotesi interpretative sul significato simbolico che si cela dietro il rapimento di Kore, un episodio mitico testimone forse di un paesaggio in continua trasformazione geofisica».