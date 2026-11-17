Enna, «Il genio femminile»: in Prefettura un incontro e uno spettacolo di sand art contro la violenza sulle donne

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In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026, si terrà alle ore 21.00, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura, l’evento «Il genio femminile – Creatività, autonomia e libertà come strumenti di emancipazione».

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L’iniziativa − aperta a tutta la cittadinanza − vuole essere un’opportunità di riflessione dedicata alla valorizzazione del contributo delle donne alla crescita civile della società, mettendo al centro i valori dell’indipendenza economica, dell’affermazione professionale e dell’autodeterminazione, quali elementi fondamentali per promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulle pari opportunità, nonché sul contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione.

Su questi temi si svilupperà un momento di confronto con le artigiane della CNA di Enna e le imprenditrici di Confcommercio di Enna, seguito dallo spettacolo di Sand Art a cura dell’artista Stefania Bruno.