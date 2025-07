Enna: il Generale Del Monaco in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

PUBBLICITÀ

Il Generale Ubaldo Del Monaco, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato il Comando Provinciale di Enna presso la Caserma “Gallo”, incontrando una rappresentanza di militari, di appartenenti alle Associazioni professionali a carattere sindacale e di soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nella circostanza, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Beveroni, il Generale Del Monaco ha interloquito – oltre che con gli Ufficiali – anche con i Comandanti delle ventuno Stazioni CC presenti sul territorio provinciale, una per ciascun Comune a cui si aggiunge quella di Villadoro, frazione di Nicosia.

A seguire, nel corso di un briefing, sono state illustrate al nuovo Comandante legionale le peculiarità del territorio ennese, le sue caratteristiche morfologiche, economiche e sociali, ma soprattutto le dinamiche delittuose che lo caratterizzano.

Un ringraziamento particolare il Generale Del Monaco lo ha rivolto ai rappresentanti dell’Arma in congedo, che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante alla costruzione del prestigio dell’Istituzione e continuano a concorrere al mantenimento del bene comune in forma di volontariato.

Nella circostanza, nel sottolineare l’importanza della presenza capillare dell’Arma con le Stazioni Carabinieri anche nei centri minori, costituendo presidi di legalità, ha evidenziato altresì il proprio orgoglio per il fatto di poter prestare, per la prima volta nella carriera, servizio in terra siciliana. Infatti il Generale Ubaldo Del Monaco, nel corso del suo servizio ha rivestito innumerevoli prestigiosi e importanti incarichi di comando tra i quali quello della Legione Carabinieri “Puglia”, del Comando Provinciale di Napoli, nonché di Stato Maggiore presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Inoltre è stato Capo Divisione Gabinetto DIA e all’inizio della sua carriera militare ha comandato le Compagnie di Locri, in provincia di Reggio Calabria, di Verona e di Roma Piazza Dante.

Durante la sua visita nel capoluogo ennese ha incontrato anche il Procuratore della Repubblica, dottor Ennio Petrigni, il Presidente del Tribunale, dottoressa Miriam D’Amore, il Prefetto, Eccellenza Maria Carolina Ippolito, e il Questore, dottor Corrado Basile, ai quali ha rinnovato da parte dell’Arma il massimo impegno e la costante vicinanza al loro fianco.