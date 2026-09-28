Enna, “Il futuro è la nostra storia”: CNA a confronto su lavoro, spopolamento e sviluppo del territorio

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Tre ore di confronto tra imprese, istituzioni, scuola, università e mondo associativo che, partendo dagli ottant’anni della CNA nazionale e dalla storia dell’organizzazione ennese, hanno provato soprattutto a interrogarsi sulle condizioni necessarie per garantire un futuro alle imprese e alle aree interne.

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Ad aprire i lavori, dopo il monologo dell’attrice Lorenza Denaro sulla storia della conquista del giusto prezzo del lavoro dei panificatori ennesi, i saluti del Viceprefetto Rosalia Mirrione, di Stefania Marino, intervenuta nella doppia veste di Vicesindaca di Enna e deputata nazionale, del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna Piero Capizzi e del Vicepresidente nazionale della CNA Nello Battiato.

Il Presidente della CNA di Enna Valentino Savoca ha quindi posto al centro della propria relazione una domanda: chi saranno i protagonisti del mondo del lavoro di domani? Una riflessione partita dall’emigrazione giovanile, dalla difficoltà delle imprese a trovare lavoratori e competenze e dalla necessità di tornare a presentare l’impresa come una concreta possibilità di realizzazione personale e professionale. CNA Enna ha annunciato, in questa direzione, la volontà di rendere strutturale la promozione della cultura d’impresa nelle scuole e l’istituzione di un concorso dedicato agli studenti, intitolato a Gino Emma, promotore della CNA ennese.

Savoca ha richiamato anche le difficoltà strutturali che pesano sulle imprese delle aree interne: mancanza di manodopera, accesso al credito, infrastrutture, servizi avanzati ed energia.

«Non possiamo raccontare favole ai nostri ragazzi -è stato uno dei concetti centrali della relazione – occorre raccontare le opportunità offerte dall’impresa, ma contemporaneamente creare le condizioni perché fare impresa nel territorio non sia più difficile che altrove».

Nella relazione è stata inoltre indicata come prioritaria la costruzione di percorsi seri di formazione, inserimento lavorativo e integrazione degli immigrati, partendo da una realtà già presente nelle aziende: lavoratori stranieri sono impiegati nella ristorazione, nell’edilizia, nell’agricoltura e in altri comparti produttivi. Per la CNA il tema dell’integrazione si intreccia ormai direttamente con quello della carenza di manodopera e con il futuro demografico delle aree interne.

Sui temi energetici è intervenuto anche l’Assessore regionale Francesco Colianni, che ha illustrato le attività portate avanti per consentire alla Sicilia di aumentare la propria capacità di produzione energetica e liberare nuovi investimenti.

L’On. Fabio Venezia ha invece richiamato il peso crescente del costo dell’energia e dei carburanti, collegandolo a una più ampia emergenza sociale e sottolineando l’importante lavoro che la CNA sta svolgendo nel confronto con la Regione.

Ad aprire il confronto sul mondo del lavoro di domani è stata la testimonianza di Salvatore Mannino, giovane imprenditore, che ha raccontato le difficoltà incontrate da chi sceglie di avviare un’attività, ma anche la volontà di mettersi in gioco e costruire il proprio futuro nel territorio. Da questa esperienza ha preso avvio la tavola rotonda, alla quale hanno partecipato le professoresse Carla Canale e Paola Grancuore del Federico II di Enna, Ivan Morreale, componente al CdA dell’Università Kore in rappresentanza degli studenti, e Uccio Muratore referente cooperativa Iblea Servizi. Dal confronto, moderato da Pierelisa Rizzo, giornalista ANSA, sono emersi due elementi destinati a diventare terreno di lavoro per la CNA. Da una parte un sistema scolastico che non considera ancora sufficientemente la formazione all’imprenditorialità tra i propri obiettivi; dall’altra un sistema dell’accoglienza che non dispone di una strategia organica per accompagnare gli immigrati verso l’inserimento nelle aziende, nonostante la contemporanea difficoltà delle imprese a reperire personale. Nelle testimonianze dei giovani intervenuti è emersa inoltre la percezione di un sistema che non incoraggia abbastanza chi sceglie di avviare un’impresa.

Una lettura accompagnata, però, da un approccio positivo e dalla volontà di mettersi in gioco, costruire il proprio percorso e provare a trasformare le difficoltà in opportunità. Sono temi che hanno trovato un riscontro diretto nella relazione del Presidente Savoca, che ha collegato lavoro e integrazione alla questione più generale dello spopolamento. Negli ultimi dieci anni, è stato ricordato, la provincia di Enna ha perso quasi l’11 per cento della propria popolazione, rendendo necessaria una riflessione sulle strategie capaci di garantire la tenuta economica e sociale delle aree interne.

Successivamente Angelo Scalzo ha illustrato le opportunità che potrebbero derivare al territorio dalla certificazione IG No Food, come strumento di riconoscimento e valorizzazione delle produzioni non agroalimentari.

A ripercorrere invece la storia della CNA ennese è stato il Segretario Stefano Rizzo, partendo dalla nascita della Confederazione e dall’esperienza di Gino Emma per arrivare alle nuove sfide dell’organizzazione. Una storia costruita «pezzo per pezzo, persona per persona, associazione per associazione, territorio per territorio», nella quale la CNA ha cercato di essere non soltanto rappresentanza delle imprese, ma protagonista dello sviluppo del territorio. Rizzo ha ricordato alcune delle esperienze che hanno segnato la storia dell’organizzazione, dalla nascita della CNA ennese al ruolo svolto dal CIPAE e dal GAL Rocca di Cerere, fino alle sfide più recenti: riportare il territorio sui mercati turistici e agroalimentari, rafforzare i processi di internazionalizzazione, sviluppare la cooperazione con Malta, sfruttare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e costruire nuovi rapporti tra impresa, scuola e integrazione.

Il messaggio politico e programmatico più netto dell’Assemblea è arrivato sulla necessità di superare la frammentazione delle iniziative territoriali. CNA Enna ha proposto di costruire attorno al Libero Consorzio, insieme ai Comuni, alle organizzazioni economiche e sociali, all’Università e al mondo della formazione, una vera strategia condivisa di sviluppo della provincia: poche priorità, chiare, condivise e misurabili, sulle quali concentrare le energie dell’intero territorio.

A concludere i lavori è stato il Presidente di CNA Sicilia Filippo Scivoli, che ha concentrato il proprio intervento soprattutto sulle emergenze che in questa fase pesano direttamente sui bilanci delle imprese. Sul caro energia Scivoli ha rilanciato la proposta della CNA di un fondo regionale da 100 milioni di euro per le imprese, mentre sul sistema dei trasporti ha sottolineato come la priorità immediata debba essere quella di normalizzare il traffico aereo siciliano e garantire collegamenti affidabili, prima ancora di affrontare la discussione di più lungo periodo sulla realizzazione di un nuovo scalo.

Il Presidente nazionale della CNA Dario Costantini, la cui presenza era prevista, non ha potuto raggiungere Enna a causa della cancellazione dei voli determinata dall’attività dell’Etna. La CNA nazionale è stata comunque rappresentata ai lavori dal Vicepresidente nazionale Battiato.

A chiudere la giornata è stata la consegna dei Premi Efesto 2026, attraverso i quali CNA Enna ha voluto riconoscere tre esperienze capaci di rappresentare valori diversi del sistema imprenditoriale e associativo. Il riconoscimento dedicato al territorio è stato assegnato a Costa Calzature, realtà nata a Piazza Armerina nel 1970 e cresciuta attraverso tre generazioni, mantenendo nel territorio la sede legale e il proprio centro logistico e continuando a produrre lavoro, competenze e valore. Il Premio per l’Innovazione è andato a B.M. Attrazione Investimenti, per il modello sviluppato a partire dall’esperienza di Troina, capace di mettere insieme amministrazioni, investitori, professionisti e comunità e di trasformare il recupero del patrimonio esistente in uno strumento di attrazione degli investimenti e rigenerazione delle aree interne. Il Premio per il Contributo al Sistema CNA è stato infine assegnato a Gaetano Lana, protagonista della storia dell’organizzazione fin dai suoi primi passi, primo dipendente della struttura e successivamente Segretario della CNA ennese, ancora oggi impegnato nella vita associativa e nel servizio alla comunità.

“Il futuro è la nostra storia” non è stato così soltanto il titolo scelto per celebrare gli ottant’anni della CNA. È diventato il filo conduttore di un’Assemblea che, guardando alla propria storia, ha provato soprattutto a indicare le sfide sulle quali costruire le prossime pagine: giovani, lavoro, integrazione, energia, innovazione e una strategia comune per il futuro del territorio.