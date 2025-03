Enna: il futuro di Pergusa, il Coni chiede convolgimento nel tavolo istituzionale

PUBBLICITÀ

Lo scorso mercoledì il sindaco di Enna Maurizio Dipietro e l’assessore con delega allo sport, Rosalinda Campanile, hanno incontrato nella sede comunale il dott. Angelo Sberna, delegato CONI di Enna.

“Nel corso dell’incontro – ha dichiarato il Dott. Sberna – ho avuto modo di rappresentare al Sindaco Dipietro e all’Assessore Campanile quale importanza abbia per tante discipline sportive l’area pergusina, oltre a quella storica dell’automobilismo, sottolineando che ad Enna sono registrate 80 associazioni sportive e che la pista è per molti cittadini una palestra a cielo aperto. Per questa ragione ho ritenuto opportuno chiedere un coinvolgimento del Coni al tavolo istituzionale di confronto che si aprirà sul futuro dell’area pergusina”.

“Concordo in pieno con le tesi del dott. Sberna – ha sostenuto il Sindaco Dipietro – e sarà mia cura coinvolgere il Coni nel dibattito e nel confronto su Pergusa e la sua area che apriremo a breve in sede istituzionale”.