Enna, il Forum provinciale del Terzo Settore incontra l’amministrazione comunale

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Costruire un percorso di collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio, mettendo in rete le diverse realtà impegnate nel sociale, nella solidarietà, nello sport, nella cultura e nell’assistenza. È questo l’obiettivo emerso dall’assemblea del Forum provinciale del Terzo Settore, che si è svolta lunedì nei locali dell’associazione Luciano Lama di Enna.

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L’incontro, convocato dal portavoce provinciale Enzo Bonasera, ha riunito i rappresentanti di diverse associazioni aderenti al Forum, che conta complessivamente 32 realtà iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

All’assemblea hanno partecipato la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Stefania Marino e gli assessori Katia Randazzo e Lillo Colaleo.

Nel corso del confronto, l’amministrazione comunale ha espresso la propria disponibilità ad avviare un percorso condiviso con il mondo associativo, finalizzato a individuare ambiti di intervento e possibili forme di collaborazione.

Gli amministratori hanno inoltre sottolineato l’importanza del contributo delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore a sostegno delle attività degli enti locali.

Tra le associazioni rappresentate all’incontro figuravano Arci Petra, CSI, ANCOS, Donne Insieme, AUSER, AVES, Croce Rossa Italiana, AGESCI, Centro culturale Proserpina, La Quercia, Vita 21, Funnurisi, Mondo Operaio, UISP, Società Dante Alighieri, ADOC, Legambiente Enna – Circolo degli Erei, Pro Loco Enna Proserpina, Centro di educazione ambientale e associazione Luciano Lama.

Al termine dell’assemblea, amministrazione comunale e rappresentanti delle associazioni hanno concordato di proseguire il confronto con un nuovo incontro, durante il quale le realtà del Terzo Settore presenteranno le prime segnalazioni e le tematiche da affrontare congiuntamente.