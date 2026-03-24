Enna: il Festival del libro e della lettura entra nel vivo

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La XV edizione del Festival del Libro e della Lettura si conferma una manifestazione molto seguita e di qualità.

Ieri l’apertura ufficiale del Festival con gli appuntamenti nelle scuole e nel pomeriggio l’inaugurazione delle mostre all’Urban center che rimarranno aperte fino al 27 marzo.

Dal nido alla scuola media gli allievi hanno goduto dei tanti autori scrittori e illustratori che li hanno condotti per mano nel mondo dei libri e delle esperienze. Gremite le presentazioni dei libri di Massimo Baraldi, alla casa di Giufa, apprezzata la tavola delle primizie in collaborazione con l’Accademia Italiana della cucina delegazione di Enna, il laboratorio per l’infanzia Smile!!! di Ale Puro, la formazione di Alfonso Cuccurello e Matteo Razzini IL corpo della voce- Come parlare e muoversi dentro le storie.

Anche domani le scuole si animano con numerosi laboratori e incontri, ospitando figure di spicco non solo italiane ma anche internazionali, come Chiara Moscardelli ed Ellen Strömberg, celebre autrice finlandese di libri per bambini e ragazzi. Gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia sono invitati a teatro per assistere a Stretta è la soglia, larga è la via di Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini, uno spettacolo dinamico dove le reazioni del pubblico guidano gli attori in improvvisazioni sempre nuove.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con l’Università degli Studi di Enna “Kore”, coinvolgendo gli studenti del CdL in Scienze della Formazione primaria in un laboratorio di lettura dedicato agli alunni della Scuola Primaria dell’I.C. Santa Chiara.

Nel pomeriggio del 25 marzo il Festival propone alla città attività per grandi e piccoli.

Dalle 14:30 al Convegno di Marte si potrà impastare il pane nella madia usando farine di grani antichi macinate a pietra e lievito madre. Nel pomeriggio, tra un rinfresco e l’altro della massa, si preparerà insieme la cena e si incontreranno gli autori. Alle 20:00 inizierà l’infornata nel forno a legna. Il laboratorio Pane e parole, in collaborazione con il Progetto Leggere gli Alberi e Piantare una Foresta, ci accompagnerà alla riscoperta della memoria degli odori e delle storie racchiuse nei nostri gesti.

Alle 16:00, alla Casa di Giufà, Chiara Lorenzoni invita grandi e piccoli, bambini, genitori e nonni, a esplorare il luogo dove dimora la poesia con il laboratorio di creazione poetica Germogliano haiku! L’incontro si svolge in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Asmida.

Alessandro Montagnana, autore di albi illustrati, incontrerà genitori e bambini presso l’Urban Center alle ore 16:30. Lì sono esposte le sue tavole insieme a quelle di Ale Puro e di Alessia Roselli in una mostra pensata per tutta la famiglia.

Due sono invece le presentazioni dei libri. Nella Sala Teatro del Comune di Assoro, Chiara Moscardelli presenta Comprensorio Rossolago (Einaudi, 2025), che racconta di Olga Bellomo, tatuatrice impulsiva e ficcanaso dal talento naturale per i guai, che si ritrova di nuovo coinvolta in un delitto quando una donna viene trovata uccisa e l’unica testimone finisce nel mirino dell’assassino. All’incontro parteciperanno il sindaco Antonio Licciardo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Paola Giunta.

All’Al Kenisa Caffè Letterario di Enna, Costanza DiQuattro, autrice siciliana e direttrice artistica del Teatro Donnafugata di Ragusa, presenta L’Ira di Dio (Baldini+Castoldi, 2024). Il libro racconta una Sicilia barocca di fine Seicento, dove padre Bernardo, sacerdote inquieto e tormentato, si trova diviso tra il dovere religioso e un amore proibito che sconvolge la sua esistenza. Sullo sfondo del devastante terremoto del 1693, si snoda una storia intensa di passioni, sensi di colpa e di una possibile rinascita. L’incontro è a cura dell’Associazione Libri&Altrove e in collaborazione con il Progetto BIBLIOINSIEME. Dialogano con l’autrice Pippo Lombardo e Costanza Parrinello. Le letture sono a cura di Elisa Di Dio.

Tra gli eventi dedicati alle scuole, previsti per giovedì 26 marzo, brilla il laboratorio di lettura e musica con Veronica Caggia e Peppe Macauda, prodotto da Santa Briganti. Quest’anno presenteranno A colpi di mantice, letture tratte da Fiabe italiane di Italo Calvino. Il laboratorio si svolge in collaborazione con il progetto BIBLIOINSIEME. Nel pomeriggio, Alessia Roselli invita gli adulti a immergersi nel suo laboratorio di lettura ed eco-pittura. Ispirato al silent book Piantala! (Carthusia, 2024), finalista del Silent Book Contest Gianni de Conno Award, questo laboratorio esplora il potere narrativo dei libri senza parole. I partecipanti diventano narratori per immagini, creando storie ispirate alle proprie esperienze. Verranno utilizzati colori naturali realizzati dall’illustratrice con infusi di erbe, frutti e spezie, gli stessi con cui ha dipinto Piantala!. Infine, Giuseppe Muscato, fondatore e presidente dell’Associazione Culturale Paideia di Palermo, i cui soci da più di trent’anni si occupano di filosofia realizzativa sia orientale che occidentale, presenterà Il fondamento sacro della politica (Noesis, 2025) all’Al Kenisa Caffè Letterario. Il libro ripercorre il pensiero di Platone attraverso la Politeia, presentandola come un modello ideale di vita fondato su etica, politica, psicologia e spiritualità. Al centro c’è l’idea del Bene Supremo, principio universale da cui nascono giustizia, verità, bellezza e amore. L’incontro è in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Enna e il Progetto BIBLIOINSIEME. Dialogano con l’autore Pietro Colletta, Mariella Di Baudo e Mariangela Savoca.

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