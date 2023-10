Enna: il Federico II in Finlandia alla scoperta di nuove metodologie didattiche

PUBBLICITÀ

Erasmus Stie è la mobilità che, nel corso del 2023, impegnerà alunni, docenti, la dirigente scolastica Rosaria Di Prima e il personale amministrativo dell’IPS Federico II di Enna, in un percorso di crescita attraverso esperienze di alto valore formativo nei paesi della comunità europea.

Il gruppo Erasmus dell’istituto ha vissuto nei giorni scorsi in Finlandia un’esperienza di inclusione e accrescimento delle competenze didattiche attraverso l’uso della lingua inglese, l’immersione nella realtà quotidiana di quella terra e la partecipazione alle attività programmate di un corso che si è svolto in una delle più grandi e composite scuole di Helsinki, la Opinmaki, sotto la guida della docente e formatrice, professoressa Irmeli Pietilä.

Per la dirigente Di Prima tale esperienza ha rappresentato un’importante occasione di formazione professionale per il personale docente e non docente, in un’ottica di internazionalizzazione della scuola, in una prospettiva di apertura verso differenti culture e differenti modelli organizzativi e didattici.

Step indispensabili sono stati quelli della conoscenza, socializzazione e creazione dei team e dell’individuazione di ciò che è necessario per la creazione di ambienti di lavoro/studio stimolanti. Creare, scegliere, scegliersi, dotarsi di motivazione e di una mission ben identificabile.

Parte integrante dell’esperienza, sono state la visita al Museo del design di Helsinki, sotto la guida di esperti di didattica artistica, e una passeggiata di circa quattro chilometri in uno dei boschi più belli all’interno di Helsinki. Grazie alla guida della docente, il gruppo ha compreso l’importanza della natura per attivare stati di benessere connessi a una efficace acquisizione di conoscenze. Helsinki, d’altra parte, ha da un lato una spiccata vocazione alla valorizzazione del design contemporaneo e, dall’altro, vive in stretta simbiosi con la natura e nella cura dell’ambiente.

Infine, durante il corso sono state approfondite le potenzialità di Jamboard, Thinglink, Adobe express e Poster, tools per la realizzazione di attività didattiche coinvolgenti da cui trarre spunti metodologici utili, stimoli da calare nella prassi del lavoro con i ragazzi.

Empatia, attenzione alle istanze dei ragazzi, coinvolgimento attivo attraverso contenuti attrattivi sono le parole chiave attraverso cui impostare un nuovo approccio nelle interazioni educative con i discenti.

Ulteriore momento di formazione per il gruppo dei dieci docenti impegnati nella mobilità finlandese è stata l’attività di jobshadowing presso la scuola Prakticum, una realtà scolastica d’eccellenza per giovani, e non solo, che vogliano intraprendere un percorso lavorativo. I molteplici indirizzi del Prakticum offrono un ampio ventaglio di proposte. Potere vivere alcuni giorni immersi nella loro realtà è stata per il gruppo Erasmus del Federico II una straordinaria opportunità.

La professoressa Alida Di Martino, instancabile animatrice Erasmus della scuola ennese, crede profondamente nella mission di questo programma che, nel corso degli anni, sta dando a docenti e alunni la possibilità di formarsi in un contesto europeo, utilizzando quale strumento privilegiato di comunicazione la lingua inglese.

Il Federico II, ancora una volta, si mostra quindi pronto a cogliere e maturare nuove sfide educative destinate ai suoi allievi, proiettandoli in contesti di alto valore inclusivo ed europeo.