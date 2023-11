Enna: “Il dono di Atena” per celebrare la giornata mondiale dell’ulivo Unesco

PUBBLICITÀ

Nella scenografica cornice del campo di germoplasma dell’ulivo di Villa Zagaria a Pergusa sarà celebrata domenica la Giornata Mondiale dell’Ulivo Unesco, con un evento mattutino, “Il dono di Atena”, dedicato alle famiglie con bambini.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno di Enna, e accolta con entusiasmo dal Commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna Carmen Madonia che ha concesso per l’occasione il patrocinio non oneroso data la valenza didattica della proposta, avrà inizio alle ore 10 con la visita guidata al campo di germoplasma a cura di Antonio Aveni, esperto dell’ente.

La passeggiata in natura con grandi e piccoli tra gli ulivi di tutto il mondo, meraviglioso messaggio di pace in un periodo in cui la guerra semina tanto odio e terrore, sarà allietata da letture mitologiche itineranti a cura dei soci dell’associazione Amici della Festa del Libro, che organizza questo evento nell’ambito di un bellissimo progetto interregionale di promozione della lettura ad alta voce dal titolo “Xenia”, finalizzato anche alla divulgazione della cultura classica.

Alla fine della passeggiata per i bambini dai 6 agli 11 anni è previsto un laboratorio artistico ispirato al mito di Atena e l’ulivo a cura de “L’albero dei colori” di Daniela Guglielmaci, mentre per i piccoli sotto i 6 anni saranno proposte altre attività.

L’ingresso all’evento, che rientra tra le iniziative di “Enna Città che Legge”, è libero, è richiesta la prenotazione via Whatsapp al numero 3291561022 soltanto per i bambini dai 6 agli 11 anni che volessero prender parte al laboratorio.