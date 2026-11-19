Enna: il docufilm «Amore» sulla Settimana Santa arriva in streaming

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Dopo il percorso internazionale tra Berlino, Parigi e Londra, il film approda sulla piattaforma di distribuzione indipendente dedicata al documentario d’autore. Il viaggio di Amore continua e, questa volta, arriva direttamente nelle case degli spettatori. Il docufilm dedicato alla Settimana Santa di Enna è disponibile integralmente in streaming su Kinèa Distribuzioni, ampliando le possibilità di incontro con il pubblico e portando online un racconto che, partendo da una delle tradizioni più rappresentative del territorio ennese, affronta temi universali come l’amore, la crescita e il senso di appartenenza.

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Scritto da Nunzio Gringeri e diretto da Riccardo Cannella, Amore è prodotto da Davide Vigore e Giovanni Rosa. Al centro del racconto ci sono Clara e Paolo, due adolescenti che vivono la Settimana Santa ennese da prospettive diverse: lei, giovane corista, lui, confrate. Attraverso i loro sguardi, il film accompagna lo spettatore tra processioni, preparativi, canti e momenti di vita quotidiana, restituendo il ritratto di una comunità in cui fede, tradizione e identità si intrecciano profondamente.

L’approdo su Kinèa rappresenta una nuova tappa nel percorso di diffusione dell’opera, dopo le proiezioni internazionali che hanno portato il film in alcune importanti città europee. Da Berlino a Parigi, fino alla recente tappa londinese, che ha registrato il tutto esaurito e si è conclusa con un incontro con il pubblico, Amore ha avuto l’opportunità di incontrare spettatori e sensibilità differenti, portando con sé immagini, storie e tradizioni della Sicilia.

Amore è riconosciuto come film di interesse culturale dal Ministero della Cultura ed è sostenuto da SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. La produzione è realizzata da Onirica, in collaborazione con Visco Film, con il sostegno della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il film è disponibile integralmente sul canale di Kinèa Distribuzioni al link https://youtu.be/6cZsC4E7nXs