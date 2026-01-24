Enna: il Distretto Lions 108Yb ricorda Pino Grimaldi a due anni dalla scomparsa

PUBBLICITÀ

Il Distretto Lions 108Yb Sicilia promuove una giornata di riflessione e approfondimento dedicata alla figura del Former International President Giuseppe “Pino” Grimaldi, a due anni dalla sua scomparsa. L’incontro, dal titolo “Consapevolezza, responsabilità e visione: essere lion oggi”, si terrà domani, domenica 25 gennaio, con inizio alle ore 10.30, nella cornice della Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte a Enna.

L’appuntamento, arricchito dalla presenza dei familiari del FIP Grimaldi, si propone di rileggere in chiave contemporanea il patrimonio umano e associativo lasciato dall’unico italiano che abbia guidato Lions International, testimone di un lionismo fondato sul servizio, sull’apertura internazionale e su una visione lungimirante della leadership.

L’apertura dei lavori sarà affidata agli interventi istituzionali del Presidente del Lions Club Enna, arch. William Tornabene, delle autorità locali e della delegata distrettuale all’Archivio Grimaldi, avv. Bianca Pellegrino. Il coordinamento dell’incontro sarà curato dal Past Direttore Internazionale e Good Will Ambassador Domenico Messina, che introdurrà il confronto guidato dal giornalista e socio Lion Carlo Tregua.

Fulcro dell’evento sarà il dialogo con la Past Direttore Internazionale e Leader Area Costituzionale GAT Europa, Elena Appiani, chiamata a offrire una riflessione sull’identità e sul ruolo del Lion nella società attuale, tra impegno civile, responsabilità condivisa e dimensione globale.

Il programma prevede inoltre gli interventi del Past Presidente del Consiglio dei Governatori e GWA Salvatore Giacona, della PCC Mariella Sciammetta, dei Past Governatori distrettuali, del Primo Vice Governatore Walter Buscema e del Secondo Vice Governatore Antonio Bellia.

Le conclusioni saranno affidate al Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Diego Taviano, che delineerà una sintesi dei valori espressi dall’esperienza del FIP Grimaldi, indicandoli come riferimento per il cammino presente e futuro del lionismo.

L’iniziativa si colloca nel più ampio progetto di valorizzazione dell’Archivio Grimaldi e conferma l’impegno del Distretto 108Yb Sicilia nel preservare e diffondere la memoria di una figura che ha lasciato un segno profondo nel lionismo siciliano, nazionale e internazionale.