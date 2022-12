Enna: il disagio esistenziale umano nell’ultimo romanzo di Salvina Alba

Ha avuto luogo ieri pomeriggio al Lincoln di Enna Bassa la presentazione dell’ultimo romanzo “Il bosco di faggi” della scrittrice ennese Salvina Alba, edito da Edizioni Convalle. Dopo il saluto iniziale della prof.ssa Castagna, in rappresentanza dell’Istituto Lincoln, l’autrice ha dialogato con la docente Tiziana Tricarichi e la docente e attrice Elisa Di Dio che ha anche letto alcuni brani.

Si è parlato di disagio esistenziale e dell’assurdità insita nella condizione umana. È possibile essere felici in questa vita? E a quale prezzo? Quando gli obblighi morali, familiari, sociali devono prevalere? E fino a che punto bisogna sacrificare o perseguire i propri sogni? Sono solo alcuni degli interrogativi che si è posta l’autrice in questo interessante romanzo in cui il bosco di faggi del titolo e della copertina fa da protagonista, metafora della vita e della nostra coscienza, un luogo in cui ci si può perdere ma anche ritrovare.