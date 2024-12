Enna: “Il Diavolo a Quattro” protagonista al Sorseggio con “Sacro e Profano”

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno il gruppo “Il Diavolo a Quattro” sarà protagonista della serata prenatalizia organizzata venerdì dallo staff del Sorseggio Pub di Enna con lo spettacolo “Sacro e Profano”.

PUBBLICITÀ

Lo show della band ennese, basato su un ampio repertorio di grandi classici della musica italiana, questa volta sarà ancora più diversificato ed articolato, spaziando dalla musicalità impegnata dei grandi cantautori, alla leggerezza del pop anni 80, fino ad arrivare, attraverso le sonorità dei grandi gruppi e dei grandi interpreti che hanno cambiato e segnato profondamente la storia della musica del nostro paese, alle più autentiche espressioni autoriali degli ultimi vent’anni.

All’interno dello spettacolo convivono pertanto le sonorità e le parole di grandi artisti come Battiato, Dalla, PFM, Morandi, Ranieri, Battisti, Bennato, ma anche Brunori Sas, Tiromancino, Calcutta e tanti altri ancora. Un viaggio, di oltre due ore, tra sacro e profano, in cui rock, pop, progressive, folk, indie rock, reggae convivono in modo armonioso, attraverso la vigorosa ed emotiva interpretazione della band e quella incredibile varietà di generi ed atmosfere che hanno caratterizzato oltre cinque decenni di grande musica italiana.

La band, capitanata dal cantante e chitarrista Biagio Mendolia, è composta da Tony Colina (piano, organo), Max Busa (batteria, voce), Nicola Merlisenna (chitarra, voce), Peppe Cammarata (basso elettrico) e Luca Sproviero (voce, chitarra acustica).

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 22.30 e sarà preceduto dall’esibizione dei giovanissimi “The Skyscrapers”, un duo di talentuosi musicisti composto dal batterista Gioele Burgarello e dalla bassista/chitarrista Clara Napoli che proporranno una loro personalissima versione strumentale di alcuni classici del rock internazionale.