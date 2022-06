Enna: il corso serale del Lincoln approda all’Esame di Stato

All’Istituto Lincoln di Enna, dirigente A. Di Dio, per l’Esame di Stato 2022 non solo diciottenni ma, per la prima volta, anche gli studenti del corso serale.

Il percorso di istruzione per adulti ha ripreso la sua attività nell’anno scolastico 2019/20 con una classe articolata nei due indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT).

Gli studenti «senior» del corso serale hanno affrontato emozionati le prove scritte dopo aver, con impegno e tanto sacrificio, per tre anni frequentato le lezioni.

Tornare sui banchi di scuola, spesso a tanti anni dall’ultima volta e dopo una giornata di lavoro, dovendo in più conciliare lo studio con la famiglia, ha richiesto forti motivazioni, tenacia e determinazione e, a volte, anche di volontà di riscatto. Perché, concordano tutti, “non è mai troppo tardi per cercare di migliorarsi e l’esperienza alla fine è gratificante, al di là dei sacrifici e dei voti finali”.

Prof.ssa Alda Luana Di Dio