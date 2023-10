Enna: il Coro Passio Hennensis ospite del Cammino regionale delle Confraternite

PUBBLICITÀ

Scelto per l’impegno nella riproposizione della musica sacra siciliana e per la sua identità fortemente legata alle processioni dei misteri pasquali, il coro Passio Hennensis sarà ospite d’eccezione del terzo Cammino regionale delle Confraternite di Sicilia, che radunerà oltre mille congreghe dell’Isola questo weekend.

Domani, sabato 7 ottobre, alle 21 la formazione diretta da Giovanna Fussone terrà un concerto nella chiesa madre San Michele Arcangelo di Grammichele. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

In repertorio, brani di musica sacra d’autore e operistica eseguiti dai solisti della corale, Voci di Passio, e dall’insieme. Grande spazio avranno i testi legati ai riti pasquali e processionali: tra gli altri, “Ave Maria” del compositore ennese Francesco Paolo Neglia, “Popule meus” di Giuseppe Coppola (maestro di cappella della chiesa madre di Enna che scrisse il brano nel 1798, poi ritrovato nel 2017 dai coristi ennesi dall’archivio dello stesso duomo), “La matri santa si misi ‘ncaminu” (testo della tradizione ennese recuperato e rimusicato per coro dal musicologo Angelo Cacciato) e “Stabat Mater”, brano originale di Gianmario Baleno, giovane compositore ennese e docente del liceo musicale “Napoleone Colajanni” di Enna che a Grammichele presenterà una trascrizione inedita del brano per pianoforte e coro.

Il coro Passio Hennensis in concerto si avvarrà della collaborazione di alcuni musicisti della Banda Città di Enna oltre che del pianista Vincenzo Indovino e del percussionista Alessandro Borgia, entrambi docenti del liceo musicale Colajanni di Enna.

Alla serata, che gode del patrocinio dal Comune di Enna, saranno presenti il direttore e la presidente della Banda Città di Enna, Luigi Botte ed Eleonora Rizza, oltre ad autorità civili e religiose e a una folta delegazione di confrati delle diocesi siciliane.

“Sarà un importante evento culturale e artistico che chiuderà in bellezza la prima giornata del cammino regionale delle confraternite che prevede incontri, convegni, momenti di preghiera – spiega Lia Coniglio, vice presidente vicario con delega per il Sud Italia della Confederazione delle confraternite delle diocesi d’Italia – c’è una grande attesa per l’esibizione del coro Passio Hennensis, apprezzato da più parti per il suo coinvolgimento nei riti della tradizione e per la ricerca di testi e musiche legati al culto della Settimana santa della nostra terra”.

Per William Tornabene, coordinatore regionale delle Confraternite di Sicilia, “i coristi ennesi sono un segnale importante in questo evento regionale perché rappresentano l’impegno per le tradizioni sacre e devozionali, unito al talento dei nostri concittadini”.