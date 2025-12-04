Enna, “Il coraggio di osare”: l’appello di Marco Greco alla politica

PUBBLICITÀ

«Il coraggio di osare». Così Marco Greco, consigliere comunale del Partito Democratico, apre una riflessione sulla situazione della città di Enna e sulle prospettive future.

PUBBLICITÀ

«Quando ero appena nato, una classe dirigente illuminata immaginò una nuova fonte di sviluppo per la nostra città: una nuova Università. Il grande merito di quella stagione politica fu il coraggio di osare qualcosa che per chiunque era impossibile, rompendo l’atavica diffidenza ennese rispetto ad ogni tipo di novità e infischiandosene dei tanti tentativi di sabotaggio politico che in quegli anni furono perpetrati anche da chi oggi plaude ad Enna città universitaria».

PUBBLICITÀ

Uno sguardo che si sposta poi sul presente: «A vent’anni di distanza possiamo dirlo: grazie a quel coraggio il tessuto economico della nostra comunità in qualche modo resiste mentre tutto attorno c’è il deserto».

Ma, secondo il consigliere dem, non basta vivere dei risultati del passato: «Non possiamo illuderci però che campare di rendita basti. La situazione che viviamo è così drammatica che la presenza di ben due atenei in un piccolo comune come il nostro non sarà sufficiente a fermare il declino verso cui stiamo pian piano scivolando in maniera inesorabile da dieci anni a questa parte».

Nel suo intervento, Greco esprime un giudizio netto anche sull’azione amministrativa recente: «È innegabile che il modello di amministrazione che ha governato la città nell’ultimo decennio, complice anche il progressivo isolazionismo del Capoluogo rispetto alla Provincia, sia stato fallimentare».

Il cuore della sua critica riguarda l’idea stessa di governo della città: «Il punto vero è che la politica, anche quella cittadina, non può ridursi all’ordinaria amministrazione. Una Giunta Comunale non può limitarsi ad “amministrare” un ente senza mettere in campo strategie politiche coraggiose che vadano oltre i singoli interventi».

E porta un esempio concreto: «Pur essendo un grande merito amministrativo il fatto che dopo decenni di incuria verrà restaurato il palazzo delle Benedettine (cito questo intervento a titolo d’esempio), questo intervento, anche fosse accompagnato da altri mille interventi del genere, non fermerà l’emigrazione della mia generazione se non è inserito in un percorso politico di più largo respiro».

Infine, l’appello diretto al futuro politico della città: «È arrivato il momento di fare il salto di qualità: serve il coraggio di osare, di superare il limite dell’ordinario e immaginare lo straordinario».

Uno sguardo che si proietta verso le prossime elezioni: «Le amministrative di maggio 2026 saranno in tal senso un punto di non ritorno perché, davvero, non abbiamo più tempo: o la rotta la invertiamo adesso o tra ulteriori 5 anni sarà ormai troppo tardi».