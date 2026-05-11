Enna, il coordinamento De Rose attacca Crisafulli: “Altro che alternativa: sempre gli stessi protagonisti”

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Il coordinamento delle liste a sostegno di Ezio De Rose interviene nel dibattito elettorale in vista dell’incontro promosso dal candidato avversario con il mondo delle attività produttive.

“Apprendiamo dai social che oggi pomeriggio il nostro principale avversario incontrerà il mondo delle attività produttive, e la cosa ci sorprende non poco”, afferma il coordinamento.

Al centro della nota la presenza, nelle liste a sostegno di Mirello Crisafulli, di figure che hanno avuto ruoli nell’amministrazione uscente. In particolare, il coordinamento si chiede “se all’incontro sarà presente anche Nico De Luca, che fino a poche settimane fa sedeva nella giunta Dipietro come assessore al commercio e alle attività produttive e che oggi, con sorprendente e invidiabile disinvoltura, è candidato nelle liste a sostegno di Mirello Crisafulli”.

La nota prosegue con una critica politica alla composizione dello schieramento avversario: “Siamo curiosi di capire se il candidato Sindaco dello schieramento avversario rivendicherà anche i risultati ottenuti dall’ex assessore oppure se, più prudentemente, preferirà sorvolare sul nulla che lo stesso, in circa tre anni di assessorato, ha prodotto a favore delle attività produttive della città”.

Secondo il coordinamento De Rose, “il punto, naturalmente, è tutto politico e da la cifra della credibilità con cui ci si presenta ai cittadini”. Da qui la domanda: “Come si può continuare a raccontarsi come ‘l’alternativa a chi ha amministrato negli ultimi undici anni’ quando nelle proprie liste trovano spazio, direttamente o per interposta persona, alcuni dei principali protagonisti dell’amministrazione Dipietro”.

Il riferimento è a diversi esponenti politici locali: “Vale per De Luca, ma anche per Vasapollo, Gloria, Rizza e Scillia”. Su quest’ultimo, il coordinamento aggiunge che “pur non essendosi candidato in prima persona, ha annunciato il suo sostegno pubblico al candidato dello schieramento avversario e a due dei suoi candidati al consiglio comunale” e “peraltro occupa ancora oggi la poltrona di assessore senza aver avuto nemmeno l’accortezza di dimettersi”.

Per il coordinamento delle liste a sostegno di De Rose, “più che l’alternativa, quella messa in piedi dallo schieramento avversario appare come la versione disordinata e maldestra della stessa esperienza amministrativa, con protagonisti che, pur di conservare uno strapuntino, hanno semplicemente cambiato collocazione”.

La nota si chiude con un invito alla chiarezza nei confronti degli elettori: “Per questo motivo, sarebbe assai più serio evitare di spacciare per novità un progetto politico che, nei nomi, nei metodi e nei contenuti, di alternativo – semplicemente – non ha niente. I cittadini, infatti, meritano rispetto e verità, perché difficilmente possono credere alla favola del cambiamento quando a raccontarla sono sempre gli stessi protagonisti di sempre”.