Enna: il Consorzio Together al TTG Travel Experience di Rimini

PUBBLICITÀ

Sono quattro i pacchetti di viaggio denominati “Le origini del Mediterraneo” proposti al TTG Travel Experience per conoscere e visitare la vasta area geografica dell’Ennese, nel cuore della Sicilia, sintesi compiuta di storia e natura in cui l’intima espressione dei territori si mescola agli antichissimi “saper fare” delle genti.

PUBBLICITÀ

Li presenta, nello stand di C.N.A. nazionale, il Consorzio Together che associa più di cinquanta piccole imprese turistiche, artigianali e agroalimentari presenti nel territorio del Rocca di Cerere UNESCO Geopark, nell’ambito di Kore Siciliae, un progetto di sviluppo locale sostenibile finanziato con fondi europei dal G.A.L. territoriale e guidato da C.N.A. di Enna.

I tour operator presenti in fiera avranno l’opportunità di conoscere a fondo una proposta innovativa centrata sul geo-turismo, espressione per eccellenza della sostenibilità ambientale, che mette al centro le bellezze paesaggistiche e storiche, ma anche il forte legame con le significative espressioni delle tradizioni culturali, religiose e popolari. Siamo nell’area in cui insistono siti culturali noti in tutto il mondo come la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, iscritta nella World Heritage List dell’Unesco, e aree archeologiche di enorme importanza come Morgantina, ma anche uno straordinario patrimonio geologico, minerario e mineralogico con le relative espressioni di archeologia industriale, meno noto ai viaggiatori e agli stessi residenti. Qui paesaggio e cibo sono ancora protagonisti di un nuovo umanesimo e attuano una politica di “marketing dell’autentico” in cui il prodotto turistico, artigianale ed enogastronomico viene offerto in un contesto fatto di valori culturali, ambientali, etici e salutistici che lo contraddistinguono e lo raccontano.

Kore Siciliae si rivolge ai viaggiatori non come semplici clienti, ma come protagonisti di un viaggio immersivo, in cui saranno invitati a uscire dai loro schemi mentali e a sperimentare nuove prospettive, nuove sensazioni e nuovi modi di vedere il mondo, a vivere esperienze autentiche che vadano oltre la semplice visita turistica. Un approccio che mira a coinvolgere tutti i sensi, immergendo i visitatori in un contesto culturale e naturale unico, fatto di sapori, odori, suoni e tradizioni. Dalle visite guidate tra i sentieri del Rocca di Cerere Geopark, alla scoperta delle antiche tecniche artigianali, fino alle degustazioni dei prodotti identitari dell’agroalimentare siciliano, ogni momento sarà un’occasione per entrare in contatto con la vera anima dell’isola, un’esperienza trasformativa che arricchisca non solo culturalmente, ma anche emotivamente.