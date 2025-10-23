Enna: il consiglio provinciale si riunisce su bilancio consolidato ed Ente Autodromo

PUBBLICITÀ

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha convocato per martedì 28 ottobre alle ore 11 il Consiglio provinciale. All’esame dei Consiglieri ben 11 punti all’ordine del giorno. Di questi saranno due gli argomenti che terranno banco martedì mattina e in modo particolare il bilancio consolidato 2024, nelle cui pieghe si sostanzieranno alcune scelte strategiche dell’Amministrazione, e la modifica allo statuto del Consorzio Ente autodromo di Pergusa e la relativa revoca della liquidazione.

L’ordine del giorno prevede anche 4 punti riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, conseguenza di sentenze. Sempre nell’ambito della contabilità il Consiglio è chiamato anche ad esprimersi sulla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e sul regolamento di contabilità. In aula per la trattazione anche il punto riguardante “la verifica dello stato di attuazione dei programmi al 30 giugno 2025 punto 4.2 del principio applicato della programmazione decreto legislativo 118/2011” e l’approvazione del Piano triennale per la Transizione digitale 2024/2026 per l’aggiornamento anno 2025.

In coda all’ordine del giorno le interrogazioni presentate all’ufficio competente da parte di alcuni Consiglieri su diverse questioni.