Enna: il Consiglio comunale encomia i Vigili del Fuoco per l’emergenza incendi

PUBBLICITÀ

Il presidente del Consiglio comunale di Enna, Marco Greco, ha inviato una lettera di encomio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna per l’attività svolta durante l’emergenza incendi che nei giorni scorsi ha interessato diverse aree del territorio comunale: «Il Consiglio Comunale di Enna, certo di interpretare il sentimento di tutta la Città, intende esprimere profonda ammirazione e sentita riconoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna che nel coraggioso adempimento del proprio dovere ha brillantemente operato nella gestione dell’emergenza incendi che ha interessato diverse aree del Comune di Enna nei giorni scorsi».

PUBBLICITÀ

Nella lettera si sottolinea inoltre che «grazie al pronto e sicuro intervento della Vostra onorabile istituzione è stata garantita l’incolumità di centinaia di concittadini nelle ore più drammatiche dell’emergenza, con un altissimo spirito di servizio che rappresenta un esempio luminoso per tutta la nostra comunità».

PUBBLICITÀ

Il presidente del Consiglio comunale conclude esprimendo, a nome dell’intera cittadinanza, «profonda e sincera gratitudine, riconoscenza e ammirazione».