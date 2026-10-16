Enna, il Consiglio Comunale approva l’atto di indirizzo per il Premio Francesco Paolo Neglia

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Il Consiglio comunale di Enna ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza, l’atto di indirizzo politico proposto dal gruppo Enna Futura per impegnare l’amministrazione comunale nell’organizzazione del Premio “Francesco Paolo Neglia”.

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A darne notizia sono i consiglieri del gruppo, Paolo Gargaglione e Giusy Macaluso, che esprimono soddisfazione per l’esito della votazione: «Pertanto, esprimiamo tutta la nostra viva soddisfazione per l’esito di questa votazione che conferma la forza del nostro impegno e la centralità di un evento che da sempre dà lustro, prestigio e visibilità internazionale alla città di Enna».

Secondo Enna Futura, «l’atto approvato sblocca di fatto l’iter organizzativo della nuova edizione del concorso, consentendo l’avvio delle procedure necessarie per ospitare in città musicisti e giurie da tutto il mondo».

Il gruppo consiliare conclude ribadendo «il proprio impegno a favore della promozione culturale, della valorizzazione delle risorse cittadine e del rilancio dell’immagine di Enna», ringraziando i gruppi di maggioranza per il sostegno al provvedimento.