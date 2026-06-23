Enna, il consigliere Andolina: “Senso di responsabilità nel primo Consiglio comunale”

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Mirko Andolina, capogruppo di Enna Democratica, ha espresso soddisfazione per il primo Consiglio comunale della nuova fase amministrativa, rivolgendo “un sentito ringraziamento a tutti i quindici consiglieri comunali per la fiducia accordata e per il clima di grande responsabilità”.

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Andolina ha sottolineato “la compostezza e il senso delle istituzioni dimostrati dall’intera Aula” durante l’esame e la votazione di provvedimenti “particolarmente rilevanti per la nostra comunità”. Tra questi, la revoca dello stato di liquidazione dell’Ente Autodromo e le variazioni di bilancio che “consentiranno il regolare svolgimento della Festa Patronale”.

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Secondo il capogruppo, “pur nella naturale dialettica politica” e “nonostante alcune provocazioni provenienti dai banchi dell’opposizione”, i consiglieri presenti hanno mantenuto “un atteggiamento rispettoso dei ruoli istituzionali e orientato al confronto costruttivo”.

“Il grande senso di responsabilità dimostrato nel corso della seduta rappresenta un segnale importante per la città”, ha dichiarato Andolina, evidenziando che le sfide di Enna richiedono “serietà, collaborazione e la capacità di mettere al centro gli interessi della comunità”.

L’auspicio conclusivo è che “questo spirito possa continuare a caratterizzare i lavori del Consiglio comunale”, per affrontare “con efficacia e determinazione le questioni più importanti per il futuro della nostra città”.