Enna: il Comune torna in possesso dell’ex magistrale

Questa mattina, in forza di quanto contenuto in un’ordinanza comunale, il Comune di Enna ha coattivamente liberato l’immobile di proprietà comunale sito in Via Valverde, già sede dell’istituto magistrale “Dante Alighieri”.

A darne notizia il sindaco Maurizio Dipietro nel corso dell’odierna seduta del consiglio comunale. Lo stesso primo cittadino si è detto dispiaciuto del fatto che “si sia dovuti ricorrere alla forza pubblica per rientrare in possesso di un bene comunale il cui stato di abbandono non lascia alcun dubbio sul fatto che da tempo in quel sito non solo non vi fosse alcun cantiere ma nemmeno l’ombra di una cura degna di un bene pubblico”.