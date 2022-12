Enna: il Comune punta su una mensa scolastica a chilometro zero

Un ristoratore locale che cucina per gli studenti delle scuole della città di Enna. A comunicare l’avvio del nuovo servizio l’assessore alla pubblica istruzione del Comune Rosalinda Campanile.

“L’optimum sarebbe ripristinare le cucine all’interno delle scuole, come un tempo – ha comunicato l’assessore – e anche su questo l’amministrazione ha progettato un paio di soluzioni inserendo nei bandi Pnrr progetti relativi a cucine a ciò dedicate. Nelle more, abbiamo puntato su una cucina a km zero, che venisse fornita da ristoratori locali per evitare l’alterazione che gli alimenti subiscono durante il trasporto, tanto peggio tanto più lungo è il tragitto. Il ristoratore che ha avuto in affidamento il servizio e a cui auguro buon lavoro, ha delle eccellenti referenze oltre ad essere un ennese che da sempre investe nella nostra città con ottimi risultati. Non mi resta che augurare buon pranzo a tutti i nostri ragazzi – conclude – non senza esprimere il mio personale ringraziamento ai dirigenti scolastici, Adamo, Gervasi e Messina che non fanno mai mancare il loro supporto e sostegno su tutte le problematiche scolastiche che vanno affrontate di concerto con il Comune”.