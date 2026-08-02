Enna: il Comune avvia una due diligence su EcoEnnaServizi

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Il Comune di Enna ha disposto l’avvio di una due diligence su EcoEnnaServizi S.r.l., società interamente partecipata dall’ente e affidataria del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale. A darne notizia è l’assessore alla Programmazione, al Personale e all’Azione Amministrativa, Lillo Maria Colaleo: «Abbiamo disposto l’avvio di una due diligence su EcoEnnaServizi S.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Enna e affidataria del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale».

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L’assessore precisa che l’iniziativa non comporta alcuna modifica della natura della società o del servizio svolto: «Intendiamo rassicurare la cittadinanza e il personale, al di là degli allarmismi strumentali di queste ore, che non vi è alcuna intenzione di modificare la natura della società e del servizio e che l’attività non nasce né da un giudizio negativo sulla società, sul servizio svolto o sul lavoro quotidianamente garantito dagli operatori, né dalla volontà di metterne in discussione il ruolo e la natura pubblica».

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Colaleo ribadisce inoltre il valore della gestione in house e spiega le ragioni dell’iniziativa: «La gestione in house rappresenta, infatti, una scelta strategica che condividiamo e intendiamo valorizzare. La natura pubblica, tuttavia, comporta anche il dovere di esercitare, nell’interesse generale, le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo. A maggior ragione per una nuova Amministrazione, che ha il diritto e il dovere di acquisire un quadro autonomo e aggiornato della situazione economica, finanziaria, patrimoniale e organizzativa della società, così da conoscerne pienamente i punti di forza, le potenzialità di crescita e gli strumenti utili a migliorarne ulteriormente l’efficienza e la qualità dei servizi».

L’incarico per lo svolgimento dell’analisi è stato affidato al dott. Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna: «Per la rilevanza e la delicatezza dell’analisi, l’incarico è stato affidato al dott. Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, professionista di riconosciuta competenza ed esperienza, così da assicurare una valutazione specialistica e indipendente».

Secondo quanto dichiarato dall’assessore, gli esiti della due diligence saranno valutati dall’Amministrazione per le successive attività di programmazione: «Gli esiti del lavoro saranno esaminati nelle sedi competenti e costituiranno uno strumento di conoscenza e programmazione per l’Amministrazione. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare EcoEnnaServizi, tutelarne la natura pubblica, valorizzare il lavoro degli operatori e migliorare ulteriormente, sia in termini qualitativi sia quantitativi, i servizi garantiti alla città».