Enna: il Comune aderisce alla prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus

Il Comune di Enna ha aderito alla prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, osservando un minuto di silenzio alle ore 11 di oggi, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei Ministri Draghi, ed esponendo a mezz’asta le bandiere, italiana ed europea, davanti all’ingresso delle sedi dell’Ente.

“Nella giornata in cui tutto il Paese si stringe attorno al ricordo delle persone decedute a causa della pandemia – ha affermato il sindaco Maurizio Dipietro – il nostro commosso pensiero va a coloro che anche ad Enna sono morti a causa del Covid, e naturalmente ai loro famigliari e ai loro cari. Non saranno mai dimenticati, preservando la memoria collettiva di quanto successo.”

“Un pensiero di vicinanza, affetto e ringraziamento va a chi in questi difficili anni ha lavorato presso l’ospedale Umberto I, nei servizi, in tutte le strutture sanitarie, ai medici di famiglia, alle forze dell’ordine, alla protezione civile e a tutti coloro che hanno rischiato la vita per salvare quella degli altri”, conclude il primo cittadino ennese.