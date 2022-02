Enna: il Comune aderisce alla manifestazione indetta da Coldiretti

Il Comune di Enna aderisce alla manifestazione indetta per domani da Coldiretti. Lo comunica il Sindaco Maurizio Dipietro.

“Con questa adesione – ha comunicato – intendiamo manifestare la solidarietà dell’istituzione comunale agli agricoltori ennesi che protestano contro l’innalzamento dei costi di produzione dovuti all’aumento dei costi energetici, unendoci alla loro richiesta alle autorità governative di emanare provvedimenti a tutela e a salvaguardia dell’esistenza stessa delle aziende agricole. I rilevanti rincari dei costi dell’energia elettrica e del gas rappresentano ormai – prosegue – una grave minaccia per il settore produttivo siciliano, per le fragili economie delle famiglie e per gli equilibri degli enti locali. Una situazione alla quale si deve sin da subito porre rimedio, ponendo in primo piano le esigenze dei cittadini e dei produttori”.

Come da disposizioni della Questura di Enna, la manifestazione non darà luogo a modifiche al transito veicolare e la stessa si terrà in Piazza Garibaldi a partire dalle ore 9.