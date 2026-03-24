Enna, il Comitato provinciale per il No: “L’Italia democratica e antifascista ha fatto sentire la sua voce”

Dopo l’esito del referendum, interviene il Comitato provinciale per il No, che affida a una nota il proprio commento sul voto.
“L’Italia democratica ed antifascista ha fatto sentire la sua voce. Vinciamo dappertutto, anche in Sicilia ed in Provincia di Enna. I cittadini, soprattutto i giovani, hanno scelto di difendere la costituzione”, si legge nel comunicato diffuso dal Comitato.
Nella nota viene inoltre sottolineato il valore dell’esperienza maturata nel corso della campagna referendaria anche nel territorio ennese: “È stata una bella esperienza anche qui nella nostra piccola provincia parlare con tanti amici e compagni ed aver dato un modesto contributo in questa campagna referendaria”.
Il Comitato provinciale per il No rivolge quindi “un particolare ringraziamento alla CGIL, ai partiti del campo largo, alle altre forze politiche ed alle numerose associazioni presenti, ai deputati ed ai Magistrati del comitato ‘è giusto dire no’”.
Infine, il messaggio si chiude con un riferimento al risultato complessivo del voto: “Siamo davvero felici e gioiamo insieme alle popolazioni dell’ennese e dell’intero Paese”.