Enna: il Comitato Pro Palestina e Diritti Umani annuncia nuove iniziative

Si è riunito il 2 settembre a Enna il Comitato Pro Palestina e Diritti Umani, alla presenza di rappresentanti di associazioni, sindacati, partiti, comitati e cittadini.

Ad oggi hanno aderito, tra gli altri: Altra Sponda, Anpi, Arci Petra, Cgil, Compagnia dell’Arpa, Generazioni Future, Giovani Dem, Associazione Luciano Lama, Metamorfosi, Associazione Mondoperaio, M5S, Partito Democratico, Associazione Salone della Musica, Sinistra Italiana, Unione Popolare, Associazione Zanni. Le adesioni, sottolineano i promotori, rimangono aperte a gruppi organizzati o singoli che intendano sostenere il Comitato.

Tra le decisioni annunciate c’è l’adesione all’organizzazione internazionale Global Movement To Gaza e al Comitato Regionale Pro Palestina, con cui il gruppo ennese ha partecipato alla manifestazione del 3 settembre a Catania a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Il Comitato ha spiegato di voler promuovere «attività di informazione continua attraverso seminari, incontri, un presidio permanente, volantinaggio, utilizzo dei social e coinvolgimento di studenti e scuole interessate a sviluppare i temi legati ai tragici eventi in Palestina e ai diritti umani violati a Gaza».

Il 6 settembre, alle 16, è prevista a Enna l’assemblea dei comitati regionali, occasione in cui verrà proposta l’organizzazione di una giornata regionale di sensibilizzazione, con la partecipazione di personalità nazionali e internazionali, artisti, musicisti, presentazioni di libri e attività per bambini, con raccolta fondi a sostegno di organizzazioni umanitarie presenti a Gaza.

Tra le azioni in programma, il Comitato invita la cittadinanza a partecipare al raduno del 6 settembre alle 17.30 davanti alla Prefettura, in contemporanea con altre piazze italiane, e al raduno del 7 settembre al porto di Catania per la partenza della Global Sumud Flotilla. Inoltre, ha rilanciato l’appello all’astensione dal consumo di prodotti realizzati da aziende israeliane o da fondi con capitale israeliano e allo sciopero degli acquisti tutti i giovedì, iniziativa del collettivo Humanti Project.

Il Comitato ha annunciato anche la redazione di un documento da inviare ai Comuni e al Prefetto per chiedere al Governo italiano di «assumere una posizione di ferma condanna verso i crimini di guerra e contro l’umanità commessi dal governo israeliano» e di «dichiarare solidarietà al popolo palestinese e a tutte le vittime civili del conflitto». Nel testo si chiede inoltre la «cessazione dell’invio di armi e di ogni collaborazione militare con Israele», il «riconoscimento dello Stato di Palestina» e la «convocazione di una conferenza di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite».

Infine, il Comitato rivolge un appello ai sindacati, a proclamare uno sciopero generale unitario, al mondo della scuola a organizzare mobilitazioni con studenti e famiglie e più in generale all’intera società civile, per unirsi e sostenere le finalità del Comitato.