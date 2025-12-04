Enna: il Comitato per i Diritti dei Cittadini in Soprintendenza su Torre e chiese

PUBBLICITÀ

Una delegazione del Comitato Promotore per i Diritti dei Cittadini, composta da Gaetano Vicari, Marco Mancari Pasi e Giuseppe Farina, ha incontrato il soprintendente ai Beni culturali di Enna, Angelo Di Franco, per avere chiarimenti sulle condizioni della Torre di Federico II, chiusa dal gennaio 2025.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto riferito dal Comitato, nel corso del colloquio sarebbe stato evidenziato uno stato di criticità legato a infiltrazioni dal tetto e la necessità di interventi di ripristino. La Soprintendenza avrebbe predisposto un progetto di restauro, mentre la realizzazione degli interventi spetterebbe al Comune di Enna.

PUBBLICITÀ

“Fino ad oggi nessuno si è mosso anche dopo una diffida da parte della Soprintendenza al Comune di Enna per mancato intervento di restauro” spiega il Comitato.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di altri beni monumentali della città.

Per quanto riguarda la chiesa di San Giovanni, sono state individuate sotto il pavimento alcune cripte successivamente ripulite e ricoperte con una soletta in cemento.

“Non sappiamo se in futuro le cripte saranno visitabili” prosegue il Comitato.

In merito alla chiesa di Santa Teresa, il Comitato riferisce che i lavori sono a carico della Protezione civile e che la Soprintendenza svolge un ruolo di alta sorveglianza. Presente anche l’architetto Angelo Varisano, incaricato della vigilanza, che ha riferito che gli interventi sono terminati e che la cripta è stata riconfigurata nella forma originale. È stato inoltre spiegato che il pavimento sarà un mattonato senza oblò per la visualizzazione della sottostante cripta e ci sarà un accesso dedicato.