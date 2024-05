Enna: il comitato Csi ospita le fasi regionali di calcio a 5 e pallavolo mista

PUBBLICITÀ

Fine settimana ricco di appuntamenti per il Comitato Csi di Enna, delegato dal Csi Sicilia ad organizzare le fasi regionali di calcio a 5 e pallavolo mista.



Si inizia oggi con le finali di calcio a 5 juniores per proseguire domani, domenica 12 maggio, con due concentramenti sempre di calcio a 5 allievi. Inoltre si svolgeranno tre concentramenti di pallavolo open femminile. L’impegno organizzativo proseguirà anche nei prossimi fine settimana.

Le attività sportive in provincia di Enna si terranno nel capoluogo, ad Agira e a Villarosa.

Soddisfazione da parte del presidente Alberto Lo Giudice per avere ottenuto l’organizzazione di questi eventi, a dimostrazione di come il comitato Csi di Enna offra un contributo importante alla diffusione dello sport in provincia di Enna.