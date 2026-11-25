Enna: il Comitato Consultivo dell’Asp si confronta su liste d’attesa, Pronto Soccorso e Case della Comunità

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Ha riscosso notevole partecipazione l’incontro, lunedì scorso nell’aula Mingrino dell’ospedale Umberto I di Enna, del nuovo Comitato Consultivo Aziendale (CCA) dell’ASP di Enna, che ha dato vita a un proficuo confronto sui temi più avvertiti della sanità del territorio.

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Il CCA, organismo istituzionale fortemente radicato nel territorio, riunisce i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, di tutela dei diritti dei malati e delle realtà del terzo settore operanti in ambito sociale e sanitario. Il suo compito è dare voce ai cittadini all’interno dell’Azienda, esprimere pareri, proposte sulla programmazione e sull’organizzazione dei servizi, segnalare criticità, promuove iniziative per l’umanizzazione dell’assistenza. Attraverso le associazioni che lo compongono, il Comitato arriva dove spesso le istituzioni faticano ad arrivare, raccoglie le esigenze della comunità e le riporta in modo diretto ai vertici aziendali, diventando un ponte prezioso tra chi organizza i servizi e chi ne usufruisce ogni giorno.

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All’incontro, condotto dal presidente del CCA Tommaso Careri, hanno preso parte il Direttore Generale Mario Zappia, il Direttore Sanitario Paolo La Paglia e il responsabile dell’URP Paolo Cannarozzo. Diversi i temi affrontati, a partire dalle Case della Comunità, chiamate a rafforzare l’assistenza di prossimità, per passare al funzionamento del Pronto Soccorso e alle liste d’attesa, questione che continua a pesare sulla vita quotidiana di tanti utenti. Particolare attenzione è stata dedicata ai livelli di umanizzazione delle strutture sanitarie, anche alla luce degli orientamenti e degli standard europei, nella convinzione che la qualità dell’assistenza si misuri anche sulla capacità di accogliere il paziente, ascoltarlo e accompagnarlo nel percorso di cura. Ampio spazio ha avuto anche la formazione del personale sanitario, considerata un elemento fondamentale per garantire servizi efficienti e attenti ai bisogni delle persone.

I numerosi interventi dei partecipanti hanno portato all’attenzione della Direzione aziendale osservazioni, proposte e riflessioni spesso nate dall’esperienza diretta con i servizi, in un dialogo franco e costruttivo. Al termine della seduta il presidente Careri ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti per la partecipazione, la disponibilità e il contributo offerto al dibattito.