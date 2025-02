Enna: il Comitato Consultivo dell’Asp a confronto sul tema della povertà sanitaria

PUBBLICITÀ

I rappresentanti delle associazioni di volontariato e degli organismi di tutela, presenti nel Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Enna, si sono incontrati il 12 febbraio scorso presso la Sala Mingrino dell’ospedale Umberto I.

Tra gli argomenti affrontati, grande attenzione è stata data al tema del contrasto alla povertà sanitaria, tema collegato alla progettazione di interventi pluriennali sul territorio da parte dell’Azienda Sanitaria. I sette progetti, presentati dall’ASP e approvati, rientrano nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), Coesione Italia 21-27, Ministero della Salute, cofinanziato dalla Unione Europea.

“L’obiettivo è ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, mediante la sanità pubblica di prossimità, dell’inclusione attiva, dell’integrazione sociosanitaria e a di comunità”, hanno illustrato gli operatori dell’Azienda titolari di alcuni interventi progettuali, tra i quali la coprogettazione, la mediazione di sistema e l’educazione sanitaria.

I progetti sono tutti consultabili sul sito dell’Azienda, www.aspenna.it al link https://www.aspenna.it/pnes-2/; alcuni di essi assicureranno prestazioni sanitarie gratuite, come erogazione farmaci e cure odontoiatriche, a cittadini in particolare condizione di fragilità. Un aspetto di grande innovazione è dato anche dal coinvolgimento degli enti del terzo settore e dei volontari nell’ambito della “coprogettazione” e della “mediazione di sistema”: i cittadini, nella forma associativa data dal terzo settore, saranno coprotagonisti nella progettazione degli interventi e saranno il punto di unione tra la medicina di prossimità e il territorio. In programma, nei prossimi mesi, convegni pubblici per fornire la completa ed esaustiva informazione in merito al Programma di Equità.

Il presidente del Comitato, dott. Tommaso Careri, ha esposto gli altri argomenti all’ordine del giorno che saranno oggetto di approfondimento nei gruppi di lavoro istituiti. Le criticità affrontate in merito all’assistenza sanitaria costituiranno il documento annuale che il Comitato è chiamato a produrre e a indirizzare alla Direzione Aziendale.

Presenti alla riunione, i rappresentati dell’Ordine Professionale degli Infermieri, Ordine Psicologi, Ordine Farmacisti, AVIS, Alzheimer Erei, Associazione Giovani Diabetici, FederConsumatori, CISI, AIDO, TDM, Insieme ODV Centuripe, Movimento Difesa del Cittadino. Come successo in altre riunioni, hanno chiesto di presenziare in veste di ospiti altre realtà associative, come l’associazione di pensionati di Centuripe, la CNA Pensionati e il Movimento dei Consumatori.